سوريا تحصل على منظومات دفاع جوي لا تملكها الدول الأخرى

أعلنت صحيفة روسية أن روسيا سلّمت سوريا نسخة متميزة من منظومة "إس-300" للدفاع الجوي.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعلن قرار تزويد سوريا بمنظومات "إس-300". وقد تم إحضارها إلى سوريا.

© Sputnik . Vitaliy Belousov محاولة لضرب منظومات "إس-300" السورية مآلها الفشل

وقالت صحيفة "إزفستيا" إن روسيا قامت بتوريد منظومات متميزة من عائلة منظومات "إس-300" لسوريا.

وتتميز منظومة "إس-300 بي إم-2" التي حصلت سوريا على عدد منها عن نسختها الأصلية "إس-300" باحتوائها على جهاز الرادار الأكثر تطورا ومركز القيادة المنقول ورادار الرماية.

وصُنعت منظومة "إس-300 بي إم-2" للقوات المسلحة الروسية. وبدأت القوات الروسية تتسلم هذه المنظومات بعد عام 2010 حين تم تطوير منظومة "إس-300" إلى "إس-300 بي إم-2".

ولم تكن منظومات "إس-300 بي إم-2" موجودة في حوزة أي دولة أخرى حتى الآن، إذ كان امتلاكها مقصورا على الجيش الروسي.

وتستطيع منظومة "إس-300 بي إم-2" التصدي للطائرات والصواريخ البالستية القريبة والمتوسطة المدى.

ويبلغ مداها المُجدي 250 كيلومترا.

وتستطيع منظومة "إس-300 بي إم-2" العمل في ظروف التشويش الإلكتروني، كما ذكرت الصحيفة.