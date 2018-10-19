الكرملين يجهز للقمة الرباعية حول سوريا ويكشف توقعاته حولها

أعلن الكرملين الروسي أن اجتماع القمة الرباعية حول سوريا يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر ليس لتحقيق اختراقات.

© Sputnik . Michail Klimentjev كالين: القمة الرباعية حول سوريا يوم 27 أكتوبر في إسطنبول

موسكو — سبوتنيك . أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في القمة الرباعية حول سوريا يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر، داعيا إلى عدم توقع حدوث أي اختراقات او قرارات حاسمة.

وقال بيسكوف: "هذا اللقاء ليس لتحقيق اختراقات. ونحن نجهز له".

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أن القمة الرباعية الروسية التركية الفرنسية الألمانية، حول سوريا، ستعقد في إسطنبول، في المستقبل القريب.

وقال أوشاكوف يوم الثلاثاء 16 تشرين الأول/ أكتوبر: "سيعقد هذا اللقاء في المستقبل القريب، ولا أستطيع حتى الآن ذكر تواريخ دقيقة"، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى اتفاقات سابقة بشأن تنظيم هذا الاجتماع في إسطنبول، حيث يتم الآن تحديد آخر اللمسات التنظيمية، ويجري إعداد مواضيع المفاوضات.

وأوضح أوشاكوف أن قادة الدول الأربع سيجتمعون في إسطنبول من أجل مناقشة الأزمة السورية، وأنه يجرى الآن إعداد التفاصيل المحددة لمباحثاتهم.