الأهداف التي أصبحت بمتناول "إس -300" ورد فعل عصبي من الأمريكيين

كشف المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة، عن مدى منظومة "إس-300" التي تم توريدها إلى سوريا وقدرتها على إصابة الهدف قياسا بالكيلومترات.

موسكو — سبوتنيك. أعلن رئيس المركز الروسي لتحليل التجارة العالمية للأسلحة، إيغور كوروتشينكو، أن مدى منظومة "إس-300" الموردة إلى سوريا قادر على إصابة هدف يصل بعده إلى 250 كلم.

وقال كوروتشينكو خلال مؤتمر صحفي: "مدى الإطلاق يصل إلى 250 كيلومترا، وهذه المنظومة "إس-300" وردت إلى الرئيس السوري بشار الأسد. هذا يدعو للاحترام".

وأضاف رئيس المركز الروسي: "من حيث الفعالية القتالية، والقدرة المتعددة القنوات، "إس-300" وخاصة قدرات "إس-400"، هي اليوم أفضل بكثير من منظومة "باتريوت" الأمريكية،

وتابع كوروتشينكو: "في الواقع رد فعل الأمريكيين العصبي يفهم منه أنهم لا يخسرون السوق ومليارات الدولارات فحسب، ولكن التأثير الجيوسياسي أيضا، لأن أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى هي جيوسياسية خالصة".

وأعلنت روسيا عن توريد منظومة "إس-300" لسوريا بهدف زيادة أمن العسكريين الروس، بعد حادث سقوط الطائرة الروسية من طراز "إيليوشين-20" يوم 17 أيلول/ سبتمبر فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومترا من الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا.

وتعاقدت سوريا في عام 2010، على توريد منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الحديثة "إس-300" ولكن في مرحلة التنفيذ تم إلغاء الاتفاق بناء على طلب من الإسرائيليين.

الجانب الإسرائيلي الذي يخشى من أن الصواريخ المضادة للطائرات الجديدة لن تحد من حرية عمليات سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي للدول المجاورة فقط، ولكن أيضا ستسمح للسوريين بمراقبة كامل المجال الجوي الإسرائيلي تقريبا. ويبرر الجانب الإسرائيلي الحاجة إلى التصرف بحرية في سوريا في المقام الأول بوجود القوات الإيرانية.