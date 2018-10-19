تجهيز طائرة ركاب حديثة بمحرك روسي

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية في بيان صحفي إن ذلك أكد أن محرك "بي دي-14" جاهز للاستخدام.

وذكرت الوزارة نقلا عن وزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف أن روسيا نجحت للمرة الأولى في تاريخها المعاصر (أي بعد خروجها من عباءة الاتحاد السوفيتي) في صنع المحرك التربيني النفاث للطائرات المدنية.

وتمت صناعة المحرك المعروف باسم "بي دي-14" لطائرة الركاب الجديدة الروسية الصنع "إم إس-21".

ويجب أن تتسلم شركة "إيركوت" التي تصنع طائرات "إم إس-21"، ثلاثة محركات جديدة قبل نهاية عام 2018.

© Sputnik . Michail Voskresenskiy محرك "بي دي-14"

وصممت طائرة "إم إس-21" لنقل 211 مسافرا إلى مسافة 6.4 ألف كيلومتر.

وأنجزت الطائرة الجديدة رحلتها الجوية الأولى في مايو/أيار 2017، مستخدمة محرك PW1000G الأمريكي.