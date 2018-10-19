روسيا بصدد مناقشة استخراج الذهب بشكل غير شرعي من قبل صينيين

وعد نائب رئيس الوزراء، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأقصى، يوري تروتنيف، اليوم الجمعة، بمناقشة مسألة استخراج الذهب من قبل مواطنين صينيين في بريامورية بشكل غير قانوني، مع وزير الداخلية ورئيس الأمن الفدرالي الروسيين.

بلاغوفيشينسك — سبوتنيك. وقال تروتنيف للصحفيين: "فيما يتعلق بالصينيين (مسألة استخراج الذهب غير الشرعي)، لقد طلبت من وزارة الداخلية والأمن الفدرالي في برياموريه بإعداد تقرير، النظر في الوثائق الموجودة لديهما وعرضها على قيادتهما. أنا أيضا سأتحدث مع قيادة الأجهزة الأمنية المعنية. والوضع، حين يأتي إلينا مواطنو دولة أجنبية بتأشيرة سياحية، ثم يذهبون بهدوء إلى الغابة للعبث بالأنهار، لا يجب أن يحدث".

وعقد تروتنيف، اليوم، اجتماعا في مدينة بلاغوفيشينسك، ناقش خلاله آفاق التطور الاجتماعي الاقتصادي لمنطقة آمور. وتم التطرق لموضوع الاستخراج غير الشرعي للذهب، من قبل قيادة المنطقة، وكيفية الحد من ذلك.