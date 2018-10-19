مشاكل اللاجئين العائدين على طاولة الدفاع الروسية ومفوضية اللاجئين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها بحثت مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موسكو الوضع في سوريا وتطوير التعاون لحل مشاكل اللاجئين العائدين إلى البلاد.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH الدفاع الروسية: 26 نقطة عبور جديدة نظرا لاحتمال زيادة اللاجئين العائدين إلى سوريا

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن النائب الأول لرئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، يفغيني إيلين، بحث مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في موسكو الوضع في سوريا وتطوير التعاون لحل مشاكل اللاجئين العائدين إلى البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "جرى لقاء بين النائب الأول لرئيس إدارة التعاون العسكري الدولي، اللواء يفغيني إيلين مع وفد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط والمنسق الإقليمي للاجئين (سوريا والعراق) محمد أمين أبو بكر".

وأضاف البيان أن "الوفد شارك في تقييمه للوضع في سوريا. وتمت الإشارة إلى الاستعداد لتطوير التعاون في حل مشكلة عودة المواطنين السوريين".

وتم إطلاع أعضاء الوفد على أنشطة وزارة الدفاع الروسية الهادفة إلى إنشاء ظروف ملائمة لعودة اللاجئين.

ووفقا للبيان تم الإشارة إلى إلى عمل المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في دمشق، حيث طرحت فكرة تنظيم تعاون المركز مع المكاتب الإقليمية للمفوضية. وتم التأكيد على الاستعداد للتعاون في إطلاع المواطنين السوريين في الخارج على الجهود التي تبذلها الحكومة لإقامة حياة سلمية واستعادة البنية التحتية للبلاد.