ميدفيديف وميركل يبحثان التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة

أعلن النائب الأول لمدير جهاز الحكومة الروسية، سيرغي بريخودكو، أن رئيس الحكومة، دميتري ميدفيديف، بحث مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، قضايا التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة.

بروكسل — سبوتنيك. وقال بريخودكو للصحفيين، اليوم الجمعة:

"ركزت المستشارة ميركل خلال اللقاء على هامش منتدى "آسيا-أوروبا" الاهتمام على بعض القضايا الراهنة في التعاون الاقتصادي، بما في ذلك والطاقة".

© AP Photo / Markus Schreiber ميركل تتمنى أن تعود الثقة إلى العلاقات بين روسيا وألمانيا

وذكر بريخودكو أن رئيس الوزراء الروسي، أكد بدوره، على الطابع المستدام للتعاون الاقتصادي بين البلدين، برغم الصعوبات الحالية ومحاولات اتباع النهج الحمائي بشكل علني، والضغط المرتبط بمشاريع مختلفة، لافتا إلى أن اللقاء جرى بمبادرة من الجانب الألماني.

والجدير بالذكر، أن العلاقات بين روسيا وألمانيا تمر بمرحلة صعبة منذ صيف عام 2014 ، بسبب انضمام القرم إلى روسيا والأحداث في إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ويكتسب لقاء مدفيديف — ميركل، أهمية خاصة من حيث محاولة إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي.