وكالة السياحة الروسية: شركاتنا مستعدة لاستئناف طيران "الشارتر" إلى مصر

أعلن رئيس وكالة السياحة الفدرالية الروسية" روستوريزم"، أوليغ سافونوف، اليوم الجمعة، أن الشركات السياحية الروسية على أتم استعداد للموعد الذي سيتم فيه استئناف الرحلات الجوية الغير منتظمة "الشارتر" إلى المنتجعات المصرية.

موسكو —سبوتنيك. وقال المسؤول الروسي لوكالة "سبوتنيك": "أود أن أقول إن مشغلي الرحلات السياحية في روسيا جاهزون بعد اتخاذ القرار باستئناف الطيران "الشارتر" مع المناطق السياحية الرئيسية في مصر، لتطوير وتقديم منتج سياحي عالي الجودة لمواطنينا الروس".

© Sputnik . Sergei Guneev 8 نقاط تلخص مباحثات السيسي وبوتين

وفي الوقت نفسه، أشار سافونوف إلى أنه لا يمكنه التنبؤ بالمواعيد المحتملة لاستئناف الشارتر، لأن هذه المسألة ليست من مسؤولية إدارته. وختم قائلا "يجب مناقشة هذه القضية، على الأرجح، مع زملاء من وزارة النقل، الطيران، وفي المقام الأول، مع الزملاء المصريين".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء الماضي، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لاستعادة الحركة الجوية الكاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن مصر تفعل كل ما هو ضروري لضمان الأمن في مجال الطيران. وأشار إلى أنه خلال الاجتماع، ناقش قادة البلدين مسألة رحلات الطيران العارض "الشارتر" إلى الوجهات السياحية الشهيرة مثل الغردقة وشرم الشيخ.

يذكر أن رحلات الطيران المباشرة توقفت بين البلدين بقرار روسي في خريف 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية من طراز "إيرباص-321" تابعة لشركة "كوغاليم آفيا" في صحراء سيناء، ومصرع ركابها وطاقمها، وهو ما اعتبر عملا إرهابيا. وأدى توقف رحلات الطيران بين البلدين إلى تضرر قطاع السياحة في مصر بشكل ملحوظ، خاصة مع إجراءات مماثلة من عدة دول تعتبر من الروافد الرئيسية للسياحة في مصر.

وتم استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو يوم 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد انقطاعها إثر كارثة الطائرة.