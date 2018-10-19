رجال الأعمال الروس في "دافوس الصحراء" السعودي ويدعون شركاءهم

© AP Photo / Nicolas Asfouri شبكة إعلامية كبرى تنسحب من "دافوس الصحراء"... وتسعى لإجراء مقابلة مع محمد بن سلمان

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم الجمعة: "شكل صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي وفدا تمثيليا من روسيا، للمشاركة في المنتدى، ضم أكثر من 30 شخصاً من رواد الأعمال وقادة الشركات الروسية الكبرى، بالإضافة إلى شخصيات عامة. وبالإضافة إلى ذلك، وبمبادرة من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، سيقوم الشركاء الدوليون للمؤسسة من أوروبا وآسيا بالمشاركة بالمنتدى".

وأشار البيان إلى أنه يتم التخطيط لمشاركة ممثلين من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والوفد الروسي في جلسات المنتدى الرئيسية والمناقشات، وكذلك بالمباحثات والمشاورات على هامش المنتدى، وكذلك اللقاءات مع قيادة المملكة العربية السعودية والشركاء السعوديين الرئيسيين.

ونقل البيان عن دميترييف قوله إن:

العلاقات بين الاتحاد الروسي والمملكة العربية السعودية تتطور بسرعة. المملكة تنفذ عملية إصلاح مهمة، ليس فقط لمنطقة الشرق الأوسط، بل وللعالم بأسره. ونحن سعداء لتبادل الخبرات وتحديد المشاريع المشتركة الجديدة ومناقشة المجالات الواعدة لتنمية التعاون الشامل، والتي تشمل في إطارها مجموعه واسعه من الشركاء من روسيا والمملكة العربية السعودية وبلدان أخرى.

وذكرت الخدمة الصحفية لشركة "آلروس" الروسية لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق من اليوم، بأن المدير العام للشركة سيرغي إيفانونف، سيشارك في المنتدى السعودي، وذكرت مصادر لوكالة "سبوتنيك" يوم أمس الخميس، أن مؤسس ومالك شركة "سافمار" ميخايل غوسيرييف، ورئيس مجلس الإدارة لشركة "إم فيديو" سعيد غوسيرييف، ومدير شركة "سيبور" ديميتري كونوف، من بين المشاركين في المنتدى.

وتجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن مشاركة الوفد الروسي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار "دافوس للصحراء" تأتي بعد مقاطعة من قبل عدد من رجال الأعمال والمؤسسات والشخصيات الرسمية و البارزة في الدول الغربية، على إثر حادثة اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول. ومن تلك الشخصيات، وزير المالية الهولندي ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي ووزير التجارة البريطاني، وغيرهم العديد الذين أعلنوا مقاطعتهم للمنتدى.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن برنامج مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018، حيث سيشارك في المبادرة، والتي ستقام من الفترة 23 —25 تشرين الأول/أكتوبر في الرياض، العديد من رجال الأعمال والشخصيات البارزة من مختلف دول العالم، في إطار جدول أعمال يتضمن أكثر من 40 جلسة ونقاشات مفتوحة وورش عمل، إضافة إلى منتديات جانبية ينصبّ تركيزها على ثلاث ركائز أساسية، هي: الاستثمار في التحوّل، والتقنية كمصدر للفرص، وتطوير القدرات البشرية.