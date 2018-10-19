مدفيديف يبحث مع رئيس الوزراء البلجيكي قضايا التعاون الاقتصادي بين البلدين

بروكسل- سبوتنيك. وقال ميدفيديف في مؤتمر صحفي، عقب مباحثاته على هامش منتدى "أوروبا-آسيا" في بروكسل:

لقد ناقشنا كل موضوعات التعاون الاقتصادي بين بلدينا، والتفاعل السياسي على المستوى الثنائي، مع الأخذ في الاعتبار العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وأشرنا إلى الصعوبات والفرص المهدرة. من ناحية أخرى، فكرنا فيما يمكن عمله في المستقبل.

وأكد ميدفيديف أن روسيا منفتحة للحوار بشأن مثل هذا التفاعل، كبلجيكا أيضا.

والجدير بالذكر أن قمة "آسيا-أوروبا" تعقد مرة كل عامين، وهذا العام تجري فعالياتها تحت شعار "أوروبا وآسيا شريكان عالميان في حل المشاكل العالمية" تناقش الآفاق المستقبلية لتطوير هذا المنتدى والمسائل المتعلقة بتطوير التعاون العملي في المحاور ذات الأولوية. كذلك جرى في القمة تبادل الآراء حول العديد من القضايا العالمية والإقليمية الملحة.