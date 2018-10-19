الدفاع الروسية: لم نعثر على قائدي الطائرة "إل-39" المنكوبة حتى الآن

موسكو —سبوتنيك. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن المعلومات حول مزاعم عن العثور على أحد طياري الطائرة "إل-39"، التي تحطمت في منطقة كراسنودار "غير صحيحة."
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت مساء الخميس تحطم طائرة التدريب، أثناء تحليق تدريبي من دون ذخيرة، في كوبان جنوبي روسيا.
وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، في بيان رسمي: "اليوم عند حوالي الساعة 17:00، وأثناء تحليق دراسي تدريبي في منطقة بلدة دولجانسكايا السكنية، في مقاطعة كراسنودار، تحطمت طائرة إل-39 وسقطت في المياه".
وأوضحت الوزارة أنها شكلت فريقا للبحث والإنقاذ عن الطيارين الذين كانوا على متن الطائرة بمنطقة الحادث.
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