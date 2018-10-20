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15:46 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف

    ريابكوف يصف الاتهامات الأمريكية لمواطنة روسية بـ"حملة تشهير مخزية"

    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
    روسيا
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    اعتبر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم السبت، الاتهامات الأمريكية المتحدة ضد مواطنة روسية قبيل انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، حملة تشهير مخزية .

    موسكو- سبوتنيك. وقال ريابكوف، في تعليق له نشر على موقع الخارجية الروسية الرسمي، حول اتهامات وزارة العدل الأمريكية لمواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل: لقد لوحظ أكثر من مرة أن هذه حملة تشهير مخزية.

    نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف
    © Sputnik . Michael Voskresenskiy
    الخارجية الروسية: واشنطن تظهر العداء تجاه موسكو والرد سيكون أكثر صرامة

    تمليها رغبة بعض السياسيين الأمريكيين لاكتساب مزايا في المشاحنات بين الأحزاب وفي نفس الوقت الضغط على روسيا.

    لذلك يتم استخدام وسائل غير مناسبة، بما في ذلك قضايا جنائية مع اتهامات سخيفة ومثيرة للسخرية "قاعدة الأدلة".

    ووجهت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، اتهامات لمواطنة روسية بالتدخل في الانتخابات النصفية المقبلة في شهر تشرين الثاني /نوفمبر القادم.

    جاء في بيان صدر عن الوزارة أنها وجهت اتهامات بالتآمر ضد يلينا خوسياينوفا (44 عاما)، مشيرة إلى أن هذه المواطنة الروسية تسعى إلى "إثارة الفوضى في النظام السياسي الأمريكي" من خلال "نشر المعلومات الخاطئة" و"إثارة النزاعات" حول مجموعة واسعة من القضايا ذات التغطية الإعلامية الرنانة"​​​.

    وتنص الدعوى الجنائية أن المواطنة الروسية كانت ضالعة في حملات إعلامية أدارتها، بحسب واشنطن، شركتان روسيتان ممولتان من قبل رجل الأعمال الروسي، يفغيني بريغوجين، كانتا تحاولان التأثير على الرأي العام الأمريكي.

    وتنفي موسكو وعلى مستويات مختلفة الاتهامات بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

     

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    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الروسية, الانتخابات الأمريكية, عقوبات, ريابكوف, روسيا
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