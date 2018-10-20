عضو مجلس الاتحاد الروسي بعد عودته من أوسلو: التهم الموجهة ضده "سخيفة"

© Sputnik . Alexey Nicolskyi ماتفيينكو لرئيس برلمان النرويج: احتجاز موظف في مجلس الاتحاد الروسي عمل استفزازي

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي، اليوم السبت: "وصل بوتشكاريف من أوسلو إلى مطار "شريميتيفا" في موسكو، وكان باستقباله ابنه وزملاؤه".

ولم يعلن مجلس الاتحاد متى سيبدأ بوتشكاريف عمله. وقال بوتشكاريف للصحفيين عقب وصوله البلاد، أن تهمة جمع المعلومات الموجهة ضده سخيفة.

هذا وطالبت الخارجية الروسية، أمس الخميس، النرويج بالإفراج فورا عن عضو مجلس الاتحاد الروسي ميخائيل بوتشكاريوف، وإسقاط جميع الاتهامات الملفقة ضده، موضحة أن موسكو تترقب اعتذارا من أوسلو بهذا الشأن. بدورها لم تستبعد رئيسة مجلس الاتحاد، فالنتينا ماتفيينكو، أن احتجاز بوتشكاريوف، كان بمثابة استفزاز.

هذا وتم اعتقال بوتشكاريوف في 21 سبتمبر/أيلول في مطار أوسلو، بعد مشاركته بالمؤتمر الدولي في البرلمان النرويجي، بدعوة من المركز الأوروبي للبحوث والتوثيق البرلماني، للاشتباه بقيامه بجمع معلومات بطريقة غير شرعية.

كما صرحت السفارة الروسية في النرويج بأن التهم الموجهة لـبوتشكاريوف مفبركة وغير مبررة لاحتجاز المواطن الروسي.

وأفيد في وقت سابق، بأن محكمة أوسلو لم تمدد مدة اعتقال بوتشكاريوف، وذلك لعدم وجود أسباب وأدلة إضافية ضده.