شاهد...أول فيديو للمهاجم على مدرسة كيرتش

نشرت قناة " أنباء القرم" الروسية، اليوم السبت، لقطات فيديو لعملية الهجوم التي استهدفت المعهد المتوسط بمدينة كيرتش في القرم الروسية. والتي راح ضحيتها أكثر من 80 شخصا بين قتيل وجريح.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها القناة والتي انتشر بعضها على "يوتيوب" تفاصيل عن الهجوم، حيث وثقت الكاميرات الموجودة داخل المعهد الشاب المهاجم وهو يدخل المعهد وبحوزته حقيبة كانت تحتوي على سلاح ومواد متفجرة.

كما أظهرت الكاميرات الثواني الأولى من الهجوم على الطلاب في المعهد وتخلله إطلاق نار وانفجارات داخل إحدى الصفوف المدرسية.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية أعلنت أن انفجارا وقع الأربعاء الماضي، في معهد العلوم التطبيقية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم الروسية، ناجم عن عبوة ناسفة مجهولة النوع، تبعه إطلاق نار، أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 50 آخرين.

وقد صنفت لجنة التحقيقات الروسية التفجير الذي وقع كعمل إرهابي. وفتحت قضية جنائية لتحديد ملابسات التفجير بموجب بند "عمل إرهابي" من القانون الجنائي الروسي، مشيرة في وقت لاحق إلى إعادة النظر في القضية وتصنيفها كعمل جنائي.