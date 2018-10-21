روسكوسموس: هناك خطة لإطلاق مركبات إلى محطة الفضاء الدولية

أفاد ممثل وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)، فلاديمير اوستيمينكو، اليوم الأحد، أن الوكالة لم تعتمد بعد مواعيد محددة لإطلاق مركبات فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرا إلى أن برنامج إطلاق المركبات الفضائية سيتم اعتماده بعد إتمام عمل لجنة تحقيق في حادث صاروخ "اف غي".

موسكو — سبوتنيك. وقال أوستيمينكو لوكالة سبوتنيك: "اليوم هناك برنامج أولي، الذي تجري مناقشته، لكن ليس هناك مواعيد محددة. كل شيء يعتمد على قرار اللجنة الحكومية".

وتجدر الإشارة إلى أن "روسكوسموس" كانت قد أعلنت، سابقا، عن خططها بحلول عام 2020، لإنفاق ما يقرب من 300 مليون روبل، أي ما يقرب من 4.615 مليون دولار من الميزانية الاتحادية، ضمن أعمال البحث لتطوير إنتاج كافة المكونات الرئيسية لصناعة الفضاء الروسية داخل روسيا، ولاستيراد المكونات الإلكترونية اللازمة، واستخدامها في تكنولوجيا الصواريخ والفضاء.