الدفاع الروسية تتسلم كتيبة صواريخ جديدة "إس-400" تريومف

أعلن مجمع الصناعات الدفاعية الجوية الفضائية "ألماز أنتي"، أنه سلّم وزارة الدفاع الروسية، في إطار الطلب الحكومي للدفاع، كتيبة صاروخية جديدة من طراز "إس-400، تريومف".

موسكو- سبوتنيك. وقال متحدث في المكتب الصحفي للمجمع للصحفيين: "نتيجة الإطلاق الأولي، لا ملاحظات على عمل الآليات، تعاملت حسابات القوات الجوية الفضائية مع المهمة بشكل مثالي. ورافق خبراء المجمع عمل ممثلي المشتري الحكومي من بداية الإطلاق وحتى نهايته".

يشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي "إس-400" البعيدة المدى من تصميم مجمع "ألماز- أنتيي" قادرة على ضرب الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ البالستية والأسرع من الصوت والتهديدات الجوية.

كما يستطيع النظام الصاروخي "بانتسير إس إم" رصد الأهداف على مسافة 75 كم بينما يمكنه تدميرها على مسافة 40 كم، ولم تكن النسخة السابقة "بانتسير إس 1" قادرة على اكتشاف الأهداف على مسافة أكثر من 40 كم ولا تستطيع تدميرها إلا على مسافة 20 كم.