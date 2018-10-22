بوغدانوف: التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية مستمر

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الاثنين، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة، كما أن موسكو تنتظر نتائج التحقيق النهائية في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوغدانوف للصحفيين: "نحن ننتظر انتهاء التحقيق النهائي. لذا يجب التحلي بالصبر والانتظار".

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وأجاب بوغدانوف ردا على سؤال حول استمرار التحضيرات لزيارة بوتين إلى السعودية: "نعم لدينا زيارات، سافر وفدنا الحكومي المشترك العالي المستوى. القضية أحدثت ضجة، لكن يجب انتظار نتائج التحقيق".

وأعلنت الرياض، في الساعة الأولى من صباح السبت الماضي، مقتل الصحفي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول إثر شجار مع مسؤولين سعوديين وتوقيف 18 شخصا كلهم سعوديون.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.