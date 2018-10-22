روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت والحوار مع واشنطن بشأن هذه المسألة

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، أن روسيا مستعدة لتمديد معاهدة ستارت الخاصة بالصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع الولايات المتحدة.

وقال لافروف: "نحن مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن هذه المسألة وسنقوم بما يلزم لذلك، خصوصا مع وصول بولتون إلى موسكو حيث سيتسنى لنا الحديث عن ذلك".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova روسيا مستعدة لاتخاذ تدابير عسكرية حال استمرار الانسحاب الأمريكي من معاهدة الصواريخ

وأضاف لافروف: "معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى تنص في حد ذاتها على الإجراءات التي تفترض إمكانية الانسحاب من هذه الاتفاقية. لكن هذه الإجراءات لم تطلقها الولايات المتحدة بعد".

وأكد الوزير أن بلاده ستحدد موقفها من الاتفاقية بعد حصولها على معلومات رسمية من واشنطن.

وقال في هذا الصدد: "فيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة من اتفاقية التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، فأنا لم أر بعد قرار رئيس الولايات المتحدة. سمعت عن النوايا التي أعلنن عنها، وسمعت ردود الفعل بما في ذلك في الولايات المتحدة نفسها، ردود الفعل متضاربة بما فيه الكفاية. تطرح آراء تدعم هذه النوايا وكذلك آراء تعتبر هذه النوايا غير صائبة وتدعوا لعدم هدم ما تبقى من نظام منع انتشار الأسلحة النووية الاستراتيجية وغير الاستراتيجية. ترد أيضا آراء عن أن هذه النوايا لا تعني نية الانسحاب من الاتفاقية بل اقتراح تغييرها. لذا فإن التخمين… غير مثمر الآن".

وأضاف: "سننتظر إيضاحا رسميا من طرف زملائنا الأميركيين، إذا كان جون بولتون مستعد للقيام بذلك فسنسمعه بالتأكيد، وبعدها سنقيم الوضع…".

يذكر، أن روسيا والولايات المتحدة وقعتا في عام 2010 معاهدة حول تقليص الأسلحة الهجومية الاستراتيجية المعروفة إعلاميا باسم "ستارت 3"، وهي تنص على تقليص عدد الوسائل الاستراتيجية المنتشرة إلى 700 قطعة وعدد الشحنات النووية إلى 1550 شحنة من كل طرف.