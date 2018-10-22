الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى السعودية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، أن لا موعد محدد بعد لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف لصحفيين: "لا شيء محدد بعد حول موعد الزيارة، سنبلغكم بمجرد أن نتفق عبر القنوات الدبلوماسية. عموما، التحضير للزيارة مستمر".

© Sputnik . Sergey Guneev بوغدانوف: التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية مستمر

وفي وقت سابق من اليوم أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة.

وأضاف بوغدانوف: "قد يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية شهر نوفمبر، في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس.

وأكد بوغدانوف أن قضية الصحفي جمال خاشقجي لم تؤثر على الاتصالات بين موسكو والرياض بما في ذلك على أعلى المستويات.