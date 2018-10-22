شركة أدوية: روسيا تعلب دورا فعالا في علاج الأمراض النادرة

وقال كودلاي في مقابله مع وكاله سبوتنيك: "اتصالاتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا تؤكد على الدور الرائد لروسيا في علاج الأمراض النادرة، التي تشكل عبئا ثقيلا على الصحة العامة في العديد من البلدان".
وأضاف كودلاي "لقد ضمنت روسيا بالفعل وضع أحد المنتجين الرئيسيين في هذه الصناعة، وفي السنوات الأخيرة، لا سيما مساهمتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، خاصة في مجال معالجة الأمراض النادرة".
وتجدر الإشارة إلى أنه يعقد في إسبانيا معرض " إس بي اتش أي" في مدريد بشكل دوري ويعد المعرض السنوي العالمي الأكبر في أوروبا المتخصص في الصناعات الدوائية في جميع أنحاء العالم، والذي يواكب إحدث التغييرات في الصناعات الدوائية.
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