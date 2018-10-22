شركة أدوية: روسيا تعلب دورا فعالا في علاج الأمراض النادرة

صرح المدير العام لأحدى أبرز شركات صناعة الأدوية، شركة " غينيريوم" الروسية، البروفيسور ديمتري كودلاي، اليوم الاثنين، أن اتصالات وعلاقات الشركة في مختلف مناطق العالم تؤكد على دور روسيا في علاج الأمراض النادرة.

وقال كودلاي في مقابله مع وكاله سبوتنيك: "اتصالاتنا في أوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا تؤكد على الدور الرائد لروسيا في علاج الأمراض النادرة، التي تشكل عبئا ثقيلا على الصحة العامة في العديد من البلدان".

© Sputnik . Aleksei Druzhinin بوتين: سيفاستوبول كانت دائما جزءا من روسيا

وأشار كودلاي إلى أن "مدريد أصبحت ملتقي لجميع المنتجين العالميين، ومن المهم دائما التحقق مما تستحقه في نظر المشاركين السنويين في المنتدى الصيدلاني، الذين يعرفون السوق وقادرون علي تقييم كل شركه ومشروعها والبلد الذي تمثله".

وأضاف كودلاي "لقد ضمنت روسيا بالفعل وضع أحد المنتجين الرئيسيين في هذه الصناعة، وفي السنوات الأخيرة، لا سيما مساهمتها في مجال التكنولوجيا الحيوية، خاصة في مجال معالجة الأمراض النادرة".

وتجدر الإشارة إلى أنه يعقد في إسبانيا معرض " إس بي اتش أي" في مدريد بشكل دوري ويعد المعرض السنوي العالمي الأكبر في أوروبا المتخصص في الصناعات الدوائية في جميع أنحاء العالم، والذي يواكب إحدث التغييرات في الصناعات الدوائية.