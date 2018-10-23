شويغو خلال لقائه بولتون: "استئناف تدريجي" للحوار الروسي الأمريكي

صرح وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال لقائه مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أنه بعد لقاء الرئيسين، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، أصبح الحديث ممكنا عن استئناف تدريجي للحوار بين البلدين.

موسكو —سبوتنيك. وقال شويغو:"سعيد بالترحيب بكم في وزارة الدفاع الروسية. لديكم برنامج زيارة كثيف. آمل أن يمنح ذلك دفعة لاستقرار العلاقات الروسية الأمريكية".

© Sputnik . Vitaly Belousov شويغو: على مدار ثلاث سنوات تم تدمير "داعش" بالكامل في سوريا

وأضاف الوزير الروسي: "بعد لقاء رئيسينا، يمكن الحدث عن استئناف تدريجي للحوار. واثق من أن، حتى الخطوات الصغيرة، ستفيد علاقاتنا واستعادة الثقة".

وأكد شويغو أن العالم يشهد اليوم "عددا هائلا من المشاكل التي يمكننا حلها بجهود مشتركة".

وأشار شويغو خلال لقائه بولتون إلى أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة أن يحلوا معا المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالردع النووي وتسوية النزاعات الطويلة الأمد.

وتابع شويغو أن الجيشين الروسي والأمريكي يحافظان على الاتصالات في المناطق الساخنة على وجه الخصوص حول سوريا.