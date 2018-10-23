شويغو خلال لقائه بولتون: "استئناف تدريجي" للحوار الروسي الأمريكي

موسكو —سبوتنيك. وقال شويغو:"سعيد بالترحيب بكم في وزارة الدفاع الروسية. لديكم برنامج زيارة كثيف. آمل أن يمنح ذلك دفعة لاستقرار العلاقات الروسية الأمريكية".
وأكد شويغو أن العالم يشهد اليوم "عددا هائلا من المشاكل التي يمكننا حلها بجهود مشتركة".
وأشار شويغو خلال لقائه بولتون إلى أنه يمكن لروسيا والولايات المتحدة أن يحلوا معا المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالردع النووي وتسوية النزاعات الطويلة الأمد.
وتابع شويغو أن الجيشين الروسي والأمريكي يحافظان على الاتصالات في المناطق الساخنة على وجه الخصوص حول سوريا.
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