الخارجية الروسية: لقاء ثنائي لبوتين وأردوغان في إطار قمة إسطنبول

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المخطط عقد قمة ثنائية للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في إطار قمة إسطنبول المرتقبة حول سوريا.

موسكو — سبوتنيك. أعلن نائب مدير القسم الأوروبي الرابع في وزارة الخارجية الروسية، أندريه بورافوف، أن من المخطط له عقد قمة ثنائية للرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، في إطار قمة إسطنبول المرتقبة حول سوريا.

وقال بورافوف، خلال مؤتمر "روسيا وتركيا: التوجهات الاستراتيجية للشراكة المتعددة الأوجه": "يحضر لعقد فعاليات جديدة في أقرب وقت بمشاركة رؤساء بلادنا، وفي إطار ذلك يخطط أيضا لعقد لقاءات ثنائية منفصلة".

© Sputnik . Seregei Guneyev ميركل تشارك في قمة إسطنبول حول سوريا يوم 27 أكتوبر

وكان الكرملين قد أعلن أن الرئيس الروسي يشارك في القمة الرباعية المرتقبة حول سوريا في إسطنبول، ويبحث دفع عملية التسوية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين.

وقال الكرملين في بيان: "سيجري تبادل للآراء حيال القضية السورية، بما في ذلك عملية التسوية السياسية في سوريا وخطوات تعزيز الأمن والاستقرار وخلق ظروف لعودة اللاجئين وإعادة إعمار البنى الاجتماعية الاقتصادية".

يشار إلى أن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، كان قد أعلن، في وقت سابق، أن لقاء قادة تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا حول سوريا يعقد 27 في أكتوبر/ تشرين الأول في إسطنبول

وقال كالين: "القمة الرباعية تعقد في إسطنبول 27 أكتوبر، على جدول الأعمال: الوضع في سوريا واتفاق إدلب والتسوية السياسية".