الكرملين: سمعنا تصريحات السعودية حول مقتل خاشقجي ونأخذها بالاعتبار

موسكو- سبوتنيك. وأكد بيسكوف، اليوم الثلاثاء، ضرورة الاسترشاد بالمعلومات الرسمية المحققة لإبداء رد فعل على قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وأضاف: "لقد أخذنا ذلك بالاعتبار، فيما عدا ذلك، فإنها مسألة تحقيق، وهنا يجب بالطبع التعامل بالمعلومات الرسمية فقط والمحققة".
وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
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