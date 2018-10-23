بيسكوف: موسكو لا ترحب بإنهاء معاهدة الصواريخ بدون خطط جديدة

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الثلاثاء:

"نفضل انتظار التوضيحات التي سيتم إبلاغ الرئيس بوتين بها في هذا الصدد. بالطبع، يوجد "إطار ضيق"، لكننا بالطبع لا نرحب بإنهاء المعاهدة في ظل غياب خطط. أكرر مرة أخرى، سيتسلم الرئيس توضيحات بهذا الشأن اليوم".

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان الجانب الروسي يفضل عقد اتفاقية جديدة على الاتفاقية القائمة: "المهم هنا، فهم ما إذا كان ذلك ممكنا أم غير ممكن. هكذا، التخلي في البداية عن الوثيقة، والحديث فيما بعد فرضيا عن احتمالات عابرة لعقد اتفاقية جديدة، هذا موقف خطر جدا".

© Fotolia / Andrea Izzotti أوروبا تدعو موسكو وواشنطن لحوار بناء حول معاهدة التخلص من الصواريخ

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن مساء اليوم السبت، أن بلاده ستنسحب من معاهدة الأسلحة النووية الموقعة مع روسيا بسبب انتهاك الأخيرة لها، حسب وصفه.

يذكر أن معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى "معاهدة القوات النووية المتوسطة"، "أي إن إف"، تمَّ التوقيع عليها بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفياتي في العام 1987، ووقعت المعاهدة في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، وتعهد الطرفان بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وبتدمير كافة منظومات الصواريخ التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.