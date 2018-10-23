موسكو: من المبكر الحديث عن تراجع الاستثمارات في السعودية

أكد رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف، أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع الاستثمارات في المملكة العربية السعودية من قبل المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

© AP Photo / Nariman El-Mofty صفقات سعودية بخمسين مليار دولار

وأعتبر دميترييف أن سوق الاستثمارات السعودي الآن أكثر جاذبية على ما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات مضت.

وقال: "من السابق لأوانه الحديث عن انخفاض الاستثمارات في المملكة العربية السعودية من قبل المستثمرين الأوروبيين والأمريكيين. ونحن متأكدون من أن سلطات المملكة ستحقق في الحادثة التي وقعت في اسطنبول بشكل كامل وستقوم بمعاقبة جميع المذنبين".

وأضاف: "العديد من رجال الأعمال الأوروبيين والأمريكيين يشاركون في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار".

وتابع المسؤول قائلا:

" تقوم المملكة حاليا بتنفيذ برنامج تحويل اقتصادي واسع النطاق. لا شك أن السوق السعودي أصبح الآن أكثر جاذبية مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات."

وكان الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي عمل ككاتب في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، قد اختفى في 2 أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في اسطنبول. وفي ليلة 20 أكتوبر، أقرت المملكة العربية السعودية بموته في القنصلية إثر "مشاجرة"، وأصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز سلسلة أوامر على إثر ذلك.