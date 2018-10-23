بولتون: ناقشت إدلب مع بوتين واتفاق على توسيع التنسيق العسكري

أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، اليوم الثلاثاء، أنه ناقش مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، موضوع سوريا، مشيرا إلى أنهما اتفقا على توسيع التنسيق العسكري.

موسكو — سبوتنيك. وقال بولتون في إحاطة إعلامية في موسكو: "لقد ناقشنا ذلك وقررنا توسيع أعمال التنسيق حول سوريا".

وأضاف مستشار الرئيس الأمريكي: "أما بالنسبة لإدلب، فقد ناقشنا هذا الموضوع. كررت ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول الحاجة إلى تجنب كارثة إنسانية هناك. يجري تنفيذ الاتفاق بين روسيا وسوريا وتركيا، على الرغم من بقاء العديد من القضايا دون حل. وإدلب إحدى قضايا الصراع السوري".

هذا وكان بولتون، قد التقى، اليوم الثلاثاء، بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حيث بحث معه خلال اللقاء قضايا العلاقات الثنائية وسوريا والنزاعات الإقليمية والأمن الاستراتيجي. وأجرى بولتون في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، محادثات مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، وصفت بالبناءة وتناولت قضايا الأمن الدولي والإقليمي.

كما كان بولتون قد التقى يوم أمس الاثنين، مع رئيس مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، حيث ناقش معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك وسوريا وأوكرانيا وأفغانستان ومعاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى، كما التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.