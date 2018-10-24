لافروف يلتقي نائب وزير الخارجية التركي ومساعد وزير الخارجية الإيراني

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في هذه الأثناء، اجتماعا مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري.

موسكو — سبوتنيك. ويحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين والممثل الخاص للرئيس الروسي حول التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف.

© Sputnik . Natalia Seliverstova لافروف يبحث مع بولتون استقرار سوريا وقضايا استراتيجية

وكان قد عقد، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعا لـ "ثلاثي أستانا" (إيران روسيا وتركيا) بشأن سوريا في موسكو.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن موسكو على يقين بأن الشراكة بين روسيا وإيران وتركيا، غيرت وبقوة الوضع في سوريا.

وكان ممثلو الدول الضامنة لمسار أستانا قد عقدوا اجتماعا مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستافان دي ميستورا، في 11 أيلول/سبتمبر الماضي، في مبنى الأمم المتحدة بجنيف، لبحث تشكيل اللجنة الدستورية السورية، حيث اتفقوا على أول قائمتين للمرشحين للجنة الدستورية السورية: قائمة من الحكومة وقائمة من المعارضة. ولتسريع عمل تشكيل اللجنة الدستورية، قرر ممثلو الدول الضامنة والمبعوث الأممي لسوريا إنشاء فريق خبراء تقني يتعامل مع جميع مسائل تشكيل اللجنة الدستورية، ويتوافق على أسماء محددة تكون مقبولة من الحكومة والمعارضة.