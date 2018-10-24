الكرملين لا يؤكد زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا الأسبوع المقبل

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لا تأكيد لزيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا الأسبوع المقبل، والعمل على الاتفاق على المواعيد مستمر.

موسكو —سبوتنيك.وأعلن بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن العمل مستمر للاتفاق على موع زيارة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون إلى روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "العمل مستمر للاتفاق على المواعيد".

© REUTERS / Stefano Rellandini بابا الفاتيكان يدرس زيارة كوريا الشمالية

وأكد بيسكوف أن لا خطط حتى الآن لعقد القمة الروسية الكورية الشمالية الأسبوع القادم

وأعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف من قبل أن اللقاء بين الرئيس الروسي وزعيم كوريا الشمالية خلال العام الحالي وارد في أجندة العمل، وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق حول موعد ومكان المباحثات.

وقال أوشاكوف للصحفيين، الثلاثاء 16 أكتوبر/ تشرين الأول، ردا على سؤال بهذا الشأن: "لقاء بوتين مع الزعيم الكوري الشمالي قائم على جدول الأعمال لهذا العام".

وفي وقت سابق، صرح السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مدعو لزيارة روسيا، وسيتم تنسيق موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وفي مايو/أيار الماضي، أرسل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون للرئيس الروسي تحياته الحارة بعد المحادثات مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف. وقال كيم لرافروف: "عند عودتك أرسل تحياتي الحارة للرئيس بوتين".

وتابع الزعيم الكوري الشمالي:"أنتم أصدقاء رائعين بالنسبة لنا، وعلى الرغم من المشاغل فقد وجدت وقت لنا".