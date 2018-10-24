روسيا والسعودية تعلنان قريبا عن شراكات جديدة

أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، أن روسيا والسعودية ستعلنان قريبا عن شراكات جديدة تساعد الشركات الروسية تنفيذ مشاريع في السوق العالمية.

© Sputnik . Mixail Klementev الكرملين يعلق على زيارة بوتين المرتقبة إلى السعودية

الرياض — سبوتنيك . وقال دميتريف للصحفيين بعد لقائه ولي العهد السعودي في الرياض: "خلال اللقاء تم بحث إمكانيات التعاون الاستثماري بين وسط الاعمال الروسي والسعودي، ليس فقط في روسيا والسعودية، بل وفي دول ثالثة. وقريبا نخطط للإعلان عن شراكات جديدة من شأنها مساعدة الشركات الروسية للتطور بشكل ناجح في الاسواق العالمية".

كما بحث ولي العهد السعودي ورئيس الصندوق، بحسب دميتريف، مجالات التنسيق بين البلدين في الشأن الاستثماري.

ويذكر أن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي هو صندوق استثمار سيادي روسي برأسمال احتياطي يبلغ 10 مليارات دولار. ويقوم صندوق الاستثمار الروسي المباشر باستثمارات مباشرة في مشاريع لشركات روسية واعدة وبالاشتراك مع كبار المستثمرين في العالم.