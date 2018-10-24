قريبا...رجال أعمال روس يشاركون في مشروع رؤية 2030 بدعوة من ابن سلمان

وأعرب ولي العهد عن ثقته في الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها روسيا، والتي بفضلها ستتمكن المملكة العربية السعودية من تنفيذ هذا المشروع.
قال دميترييف:
"تحدث ولي العهد عن برنامج رؤية 2030 ودعا الشركات الروسية للمشاركة في هذا المشروع. وهو مؤمن أن روسيا لديها خبرات وتقنيات فريدة من شأنها أن تساعد المملكة العربية السعودية على تنفيذ هذا المشروع الطموح".
وأضاف: "أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على مستوى عال".
وأشار إلى أنه قريبا ستعلن موسكو والرياض عن اتفاقيات جديدة ستساعد الشركات الروسية على التطور في السوق السعودي.
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