قريبا...رجال أعمال روس يشاركون في مشروع رؤية 2030 بدعوة من ابن سلمان

عقد ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان اجتماعا مع رجال الأعمال الروس، دعاهم خلالها للانضمام إلى مشروع الرؤية 2030، الذي سيقلل من اعتماد البلاد على صادرات النفط، حسبما أفادت الوكالة الفيدرالية الروسية.

وذكر رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أنه إلى جانب رجال الأعمال دعا ابن سلمان الشركات الروسية للمشاركة في المشروع.

وأعرب ولي العهد عن ثقته في الإمكانيات والخبرات التي تمتلكها روسيا، والتي بفضلها ستتمكن المملكة العربية السعودية من تنفيذ هذا المشروع.

قال دميترييف:

"تحدث ولي العهد عن برنامج رؤية 2030 ودعا الشركات الروسية للمشاركة في هذا المشروع. وهو مؤمن أن روسيا لديها خبرات وتقنيات فريدة من شأنها أن تساعد المملكة العربية السعودية على تنفيذ هذا المشروع الطموح".

وأضاف: "أن العلاقات الاقتصادية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في الوقت الحالي على مستوى عال".

وأشار إلى أنه قريبا ستعلن موسكو والرياض عن اتفاقيات جديدة ستساعد الشركات الروسية على التطور في السوق السعودي.