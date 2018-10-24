بوتين: روسيا تسعى لتهيئة الظروف الأكثر راحة للمستثمرين الأجانب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن بلاده تسعى إلى تهيئة الظروف الأكثر راحة للمستثمرين الأجانب، بمنحهم في عدد من المناطق أفضليات جدية.

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، وممثلي الشركات الإيطالية: "نحن في روسيا نسعى لتهيئة ظروف مواتية لجذب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك وللاستثمارات والتكنولوجيا الإيطالية، ويتم تبسيط العليات الإدارية وإنشاء البنية التحتية الأكثر حداثة، بما فيها ومنح أفضليات جدية للمستثمرين في عدد من مناطق روسيا".

© REUTERS / Maxim Shemetov بوتين يشيد بالمستوى العالي للعلاقات الروسية الإيطالية

وأشار بوتين إلى أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، يقوم بعمل عظيم لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وجدير بالذكر أن العلاقات بين إيطاليا وروسيا حافظت على متانتها وإيجابيتها حتى خلال مرحلة حسّاسة، تتميّز باتخاذ سلسلة من التدابير التضييقية فرضها الغرب والاتحاد الأوروبي على موسكو ردّاً على الأحداث التي جرت في "أوكرانيا" منذ عام 2014.

كما وكانت إيطاليا على الدوام تدعو لضرورة الحفاظ على جسور حوار بنّاء مع روسيا الاتحادية، وتعرب عن تمسّكها بالحفاظ على منهج يحثّ روسيا على التعاون من أجل البحث عن حلول مشتركة للمسائل الأساسية الشاملة، بما في ذلك والتصدّي للتطرّف ومواجهة الأزمات الدولية الكبرى.