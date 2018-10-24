بوتين: موسكو قلقة من سلوك واشنطن وفي حال انسحابها سيبدأ سباق التسلح

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي في موسكو، اليوم الأربعاء:

"ما يدعونا للقلق هو أنه تم إلغاء معاهدة للحد من أنظمة الدفاع الصاروخية، والآن يجري الحديث عن اتفاق الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ولم يتضح مصير "ستارت-3" حول الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية. إذا تم إلغاء كل ذلك فلن يبقى شيئا في مجال الحد من التسلح وسيصبح الوضع، بنظري خطرا للغاية. لن يبقى سوى سباق التسلح".

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: موسكو لا ترحب بإنهاء معاهدة الصواريخ بدون خطط جديدة

وأضاف بوتين ردا على سؤال الصحفيين: "سأجيب بشكل مباشر على سؤالكم، إن كنا سنتمكن بالرد؟ نعم، سوف نتمكن، وسيكون ذلك سريعاً وفعالا".

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الذي يحرص على تعزيز العلاقات مع روسيا.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في وقت سابق بأن بوتين وكونتي سيناقشان أثناء محادثاتهما آفاق تطوير التعاون الروسي الإيطالي في مختلف المجالات، كما سيتبادلان آرائهم حول القضايا الدولية والإقليمية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا.