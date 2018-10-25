قريبا... السعودية تستثمر في الصندوق الاستثماري الروسي الصيني

أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن المملكة العربية السعودية ستقوم في أقرب وقت بالاستثمار في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني.

© Sputnik . Alexei Druzhinin وكالة: السعودية توقع صفقات بـ50 مليار دولار خلال مؤتمر الاستثمار

الرياض — سبوتنيك . أعلن رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، اليوم الخميس، أن السعودية تعتزم الاستثمار في أقرب وقت في صندوق الاستثمار الروسي الصيني، وأن تسمية الصندوق ستتغير لتشمل السعودية.

وقال دميتريف للصحفيين، على هامش أعمال مؤتمر الاستثمارات في الرياض:

"نستطيع القول أن السعودية ستستثمر قريبا في صندوق الاستثمارات الروسي الصيني، وأن اسمه سيتغير إلى الصندوق الروسي الصيني السعودي".

هذا وانطلقت، يوم الثلاثاء 23 أكتوبر/ تشرين الأول، في العاصمة الرياض فعاليات مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" في السعودية.

وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، يوم الثلاثاء الماضي، مجالات التنسيق بين البلدين في الشأن الاستثماري.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، أعمال مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" الملقب بـ"دافوس في الصحراء"، المشروع الذي أطلقه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، العام الماضي، حيث سيسلط الضوء على دور الاستثمار في تحفيز فرص النمو، وتعزيز الابتكار إضافة إلى مواجهة التحديات العالمية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية إلى اقتصاد البلاد، في ظل مقاطعة على نطاق واسع من قبل رجال أعمال وساسة، على خلفية قضية مقتل خاشقجي، كما وألغى مسؤولون دوليون ورؤساء شركات مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي، بينهم رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، ووزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين.