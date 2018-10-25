موسكو: ضغوط غير مسبوقة لواشنطن على دول بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن واشنطن تمارس ضغوطا غير مسبوقة على الدول العربية وآسيا وأفريقيا بسبب تعاونها العسكري التقني مع روسيا.

وقال فومين ردا على سؤال حول ما إذا كانت العقوبات الأمريكية على الصين قد أثرت على رغبة الدول الأخرى في التعاون مع روسيا:

"أنتم على حق، للعقوبات تأثير الضغط النفسي، هذا وارد. والكثيرون بالطبع يتعرضون للضغط. لكن أريد قول إن الكثير من الدول تتجاوز بالفعل حاجز الخوف هذا وتتوجه نحونا".

وأضاف: "بما في ذلك، دول عملاقة، واقتصادات كبرى ودول نامية و(دول) أفريقية. الكثيرون رغم ذلك، ليس فقط لا يقلصون التعاون، بل ويعززونه وهو الأمر الذي يشكل مفاجأة سارة لنا".

ووصف نائب وزير الدفاع الروسي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الدول العربية والإفريقية ودول آسيا بسبب تعاونها مع روسيا في المجال العسكري التقني بـ"غير المسبوقة".

وقال فومين: "الولايات المتحدة تمارس ضغوطا غير مسبوقة على دول أفريقيا وآسيا والدول العربية. مندوبو الولايات المتحدة بالدرجة الأولى، يتوجهون إلى قيادات هذه الدول ويطلبون خلوة، وبسخرية يمارسون الضغوط، بالحديث والفعل مهددين بوقف المساعدات التي يزعمون أنهم يقدمونها".