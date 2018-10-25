الدفاع الروسية: الكثير من الدول تدرك أن منظومات "إس 300" و"إس 400" هي الأفضل ولا مثيل لها

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، اليوم الخميس، أن منظومات "إس 300" و"إس 400" الصاروخية تعتبر الأفضل في العالم ولا مثيل لها ليومنا هذا، وجاء تصريح فومين خلال منتدى كسيانغشان لقضايا الأمن في الصين.

وقال فومين: "الكثير من الدول تدرك أن منظومات "إس 300" و"إس 400" الصاروخية الروسية هي الأفضل اليوم في العالم وليس لها مثيل، حتى منظومات "باتريوت" المعدلة والمحدثة لا يمكن مقارنتها بمنظوماتنا".

وأضاف: "الفرق كبير بين المنظومتين من خلال المدى ومن خلال عدد الأهداف التي يمكن إسقاطها خلال مرة واحدة".

وأشار فومين أن الفروقات الجوهرية لصالح منظومات "إس 400" الحديثة، حيث أنها قادرة على ضرب أهداف تصل سرعتها إلى 4700 كلم في الساعة، بينما أحدث منظومات أمريكا قادرة فقط على أهداف لا تتخطى الـ 1700.