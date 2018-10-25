الدفاع الروسية: الكثير من الدول تدرك أن منظومات "إس 300" و"إس 400" هي الأفضل ولا مثيل لها

وقال فومين: "الكثير من الدول تدرك أن منظومات "إس 300" و"إس 400" الصاروخية الروسية هي الأفضل اليوم في العالم وليس لها مثيل، حتى منظومات "باتريوت" المعدلة والمحدثة لا يمكن مقارنتها بمنظوماتنا".
وأضاف: "الفرق كبير بين المنظومتين من خلال المدى ومن خلال عدد الأهداف التي يمكن إسقاطها خلال مرة واحدة".
وأشار فومين أن الفروقات الجوهرية لصالح منظومات "إس 400" الحديثة، حيث أنها قادرة على ضرب أهداف تصل سرعتها إلى 4700 كلم في الساعة، بينما أحدث منظومات أمريكا قادرة فقط على أهداف لا تتخطى الـ 1700.
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