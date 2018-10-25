الخارجية الروسية: رئيس هيئة التفاوض السورية يلتقي لافروف غدا

موسكو — سبوتنيك. أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، اليوم الخميس، أن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، سيلتقي غدا الجمعة، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث سير العملية السياسية لحل الأزمة السورية وسبل الإسراع فيها.

وقال فيرشينين للصحفيين: "غدا ستكون لديه (لدى الحريري) مشاورات في موسكو مع ميخائيل ليونيدوفيتش بوغدانوف، والمهم، مع سيرغي لافروف. كما هو الأمر دائما، ما نقوم به في إطار الحوار مع مختلف ممثلي سوريا، بما في ذلك المعارضين، سنتحدث عن كيفية دفع التسوية السياسية. المهمة الرئيسية الآن هي الإسراع في إطلاق العملية السياسية".

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وحول انعقاد الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا قال نائب وزير الخارجية الروسي أن العمل جار الآن على تنسيق المواعيد.

وأضاف فيرشينين في هذا الصدد "كما اتفقنا في سوتشي في المرة الأخيرة، سنعقد اجتماعا آخر رفيع المستوى حول سوريا في أستانا، حيث نقوم الآن بتنسيق المواعيد ".

هذا وأعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الجولة القادمة من محادثات أستانا حول سوريا قد تعقد في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أو بداية كانون الأول/ ديسمبر.

هذا وأجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الأربعاء، في موسكو مشاورات مع نائب وزير الخارجية التركي، سيدات أونال، وكبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني، حسين جابري أنصاري، حول الوضع في سوريا.

وعقد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، في موسكو، اجتماعا لـ "ثلاثي أستانا" حول سوريا (إيران، روسيا، تركيا) على مستوى نواب وزراء الخارجية. بحث تطورات الأوضاع في سوريا بصورة مفصلة إلى جانب مجمل القضايا المتعلقة بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وإطلاق عملها.