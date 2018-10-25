روسنفط: الإجراءات الأمريكية قد تؤدي لاختلال أسواق النفط وارتفاع الأسعار غير مستبعد

أكد رئيس "روسنفط" أن بلاده لا تستبعد ارتفاعا حادا في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك غير مربح لا للمنتجين ولا للمشترين، ولافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية

© REUTERS / ALY SONG روسيا والسعودية تمددان اتفاق استقرار سوق النفط

فيرونا — سبوتنيك . أعلن رئيس شركة "روسنفط" الروسية، إيغور سيتشين، اليوم الخميس، أن منظمة أوبك، خفضت حصتها في سوق النفط الدولية لصالح صناعة النفط الصخري الأمريكية.

وقال سيتشين خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا الإيطالية:

"أوبك بدورها خفضت حصتها في سوق النفط الدولية لصالح صناعة النفط الصخري الأمريكية".

وأكد رئيس "روسنفط" أن بلاده لا تستبعد ارتفاعا حادا في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك غير مربح لا للمنتجين ولا للمشترين، ولافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية.

وأعلن رئيس "روسنفط" اليوم الخميس 25 تشرين الأول/ أكتوبر، أن الأسعار الحالة للنفط في السوق الدولية، تعتبر مريحة لشركته، دون أن يستبعد ارتفاعا حادا فيها ربما بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وقال سيتشين: "بالحديث عن مستوى أسعار النفط الحالي، أستطيع التأكيد أنه يعتبر مريحا وعموما، يعكس إلى حد بعيد التوازن بين العرض والطلب".

وأضاف: "لقد شهدنا بالفعل ارتفاعا حادا في الأسعار، تسببت به إلى حد بعيد المخاوف من تطورات الأوضاع. أي أحداث خارجية سلبية… يمكنها التسبب بارتفاع حاد جديد في أسعار النفط، والذي سيزيد الخطر على الاقتصاد العالمي وينهي دورة النمو الاقتصادي في العقد الماضي. ليس هذا في صالح المستهلكين ولا المنتجين".