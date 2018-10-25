بوتين: روسيا لا تهدد أحدا وتلتزم بتعهداتها بمجال الأمن الدولي والرقابة على الأسلحة

موسكو — سبوتنيك. وقال بوتين خلال لقائه في حفل ترفيع ضباط: " روسيا لا تهدد أحدا، وننفذ بصرامة التزاماتنا في مجال الأمن الدولي ومراقبة التسلح، ونحن دوما منفتحين على العمل البناء مع الشركاء من أجل تحقيق الاستقرار. في الوقت نفسه ، واجبنا هو أن نفعل كل ما هو ضروري لحماية موثوقة للوطن ، حماية ضد أي تهديدات محتملة".
وأضاف أنه يجب رفع مستوى التحضير العملياتي والقتالي للقوات "مع الاخذ بالاعتبار خبرة العمليات في سوريا وطبيعة التهديدات".
وقال بوتين بهذا الخصوص: "في إطار صلاحياتكم عليكم فورا اعتراض انتهاكات النظام العام. وألفت الانتباه خصوصا إلى ضرورة تشديد الرقابة جديا في مجال حركة الأسلحة. أنتظر منكم هنا مقترحات محددة، بما في ذلك ذات طابع تشريعي".
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