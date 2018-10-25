روسيا تعلق على أنباء حول تنصتها على مكالمات ترامب

نفى السكرتير الصحفي للرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن تنصت روسيا والصين على الرئيس الأمريكي.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، معلقا على ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وحول ما إذا كان لدى الكرملين معلومات استخباراتية على أساس هذا التنصت: "اسألوا الصحيفة، فقد يكون لديها بيانات تفصيلية، يمكن أن تكون مبررا لنشر هذه المعلومات. عموما، نحن نتعامل مع مثل هذه المواد بـ "حس من الفكاهة". نحن نأسف أن تنشر الصحيفة معلومات تشهد على انخفاض مستوى المسؤولية الصحفية فيها".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت، نقلا عن أحد مصادرها، أن الاستخبارات الأمريكية علمت أن الصين وروسيا قامتا بالتنصت على المحادثات الهاتفية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ووفقا لمصدر الصحيفة، فإن هذا من شأنه معرفة الطريقة التي يعمل فيها الرئيس، ومن الممكن أن يؤثر على سياسة الإدارة الأمريكية.

وردت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، على ادعاءات الصحيفة الأمريكية بشأن تنصت الصين على مكالمات ترامب الهاتفية قائلة " هناك انطباع أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية يبذلون قصارى جهدهم للحصول على "الاوسكار" لأفضل سيناريو وخبر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية " إذا كان لدى الإدارة الأمريكية مخاوف بشأن هواتف "أبل" فلتستخدم هواتف "هواوي" الصينية فلم تشعر بهدها بالخوف لأن أجهزتنا مضمونة".