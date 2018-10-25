موسكو: المبعوث الأممي يجب أن يكون مقبولا من دمشق "

أكدت الخارجية الروسية أن تصرفات واشنطن في جنوب سوريا احتلال غير مخفي، مشيرة إلى أن المرشح لمنصب المبعوث الأممي إلى سوريا يجب أن يكون شخصا مقبولا من قبل دمشق.

© AP Photo / Fabrice Coffrini/Pool المبعوث الروسي: دي ميستورا قد يزور روسيا قبل انتهاء مهمته كمبعوث خاص للأمم المتحدة

موسكو — سبوتنيك . أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للتعاون البناء مع خليفة المبعوث الأممي إلى سوريا، ستافان دي ميستورا

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية:

نؤكد التركيز على التفاعل البناء مع خليفة ستافان دي ميستورا، منطلقا من المبادئ الأساسية للوساطة الأممية، وهذا هو الشيء الذي شغله المبعوث الأممي إلى سوريا، يجب على مرشح المبعوث الخاص الجديد أن يكون مقبولا للسلطات السورية.

وكان دي ميستورا أعلن، في وقت سابق، بأنه سيستقيل من مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

وينهي بتلك الطريقة أربعة أعوام من محاولاته لحل الصراع في سوريا.