موسكو: المبعوث الأممي يجب أن يكون مقبولا من دمشق "

وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية:
نؤكد التركيز على التفاعل البناء مع خليفة ستافان دي ميستورا، منطلقا من المبادئ الأساسية للوساطة الأممية، وهذا هو الشيء الذي شغله المبعوث الأممي إلى سوريا، يجب على مرشح المبعوث الخاص الجديد أن يكون مقبولا للسلطات السورية.
وكان دي ميستورا أعلن، في وقت سابق، بأنه سيستقيل من مهمته الحالية كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.
وينهي بتلك الطريقة أربعة أعوام من محاولاته لحل الصراع في سوريا.
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