تسجيل
17:16 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو

    موسكو تعول على إجراء تحقيق مفصل حول "خاشقجي" وترحب بالتعاون بين أنقرة والرياض

    © Sputnik . Ekaterina Chesnokova
    روسيا
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (63)
    0 10

    أعلنت الخارجية الروسية عن ترحيبها بإجراء تحقيق مفصل في مقتل خاشقجي مشيرة إلى ترحيبها بالتعاون بين أنقرة والرياض في هذا الخصوص.

    إنشاءات جديدة في الرياض
    © REUTERS / Faisal Nasser
    النائب العام السعودي: قتل خاشقجي كان بنية مسبقة
    موسكو — سبوتنيك. صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع الى تحقيق دقيق في قضية خاشقجي وترحب بالعمل الذي بدأ في أنقرة والرياض.

    وقالت الناطقة:

    "ننطلق من ضرورة إجراء تحقيق. كما ننطلق من حقيقة أن التصريحات السياسية يجب أن تفسح الطريق أمام تحقيق موضوعي وشامل ونزيه. وعندما يكتمل وفقا لجميع الإجراءات القانونية ، سيتم إجراء التقييمات المناسبة والتصريحات السياسية. الآن الشيء الأكثر أهمية هو إجراء تحقيق محايد".

    وأشارت أيضا إلى أن موسكو رحبت بالعمل الذي بدأه الطرفان، تركيا والمملكة العربية السعودية، في هذا الاتجاه.

    وأعلن النائب العام السعودي، في وقت سابق أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

    ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان يلقي كلمة خلال منتدى مبادرة الاستثمار المستقبلية في الرياض
    © REUTERS / HANDOUT
    الفيصل: هكذا يرى السعوديون محمد بن سلمان بعد "مقتل خاشقجي"
    وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

    وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح للمسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالإفلات من العدالة.

    وذكر الرئيس، في خطاب ألقاه في أنقرة أمس الأربعاء: "نحن مصممون على عدم السماح بتغطية على واقعة القتل والتأكد من أن كل المسؤولين، بداية من أولئك الذين أمروا بها إلى من نفذوها، لن نسمح لهم بالإفلات من العدالة".

    وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا غير مرتاحين بسبب إعلانه للأدلة فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل في كلمته يوم الثلاثاء.

    كما ذكر أن بلاده ستعلن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري.

    الموضوع:
    الكشف عن مقتل الصحفي السعودي خاشقجي (2) (63)

    انظر أيضا:

    تركي الفيصل يكشف متى بدأت علاقة خاشقجي بالاستخبارات السعودية وكيف انتهت
    النائب العام السعودي: قتل خاشقجي كان بنية مسبقة
    الفيصل: هكذا يرى السعوديون محمد بن سلمان بعد "مقتل خاشقجي"
    تركيا تتحدث عمن "أعطى الأوامر بقتل جمال خاشقجي"
    روحاني يفجر مفاجأة... هذه الدولة ساعدت في قتل خاشقجي
    تركيا تعلن ما توصلت إليه بخصوص جثة خاشقجي
    الكلمات الدلالية:
    مقتل خاشقجي, أخبار الخارجية الروسية, مقتل خاشقجي, وزارة الخارجية الروسية, المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا, روسيا الاتحادية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مدينة شينزين (أو شنتشن)، الصين
    أفضل مدن للسياحة لعام 2019 من بينها مدينة عربية
    الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية
    "إله البحر" يندم على تورطه مع الروس
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    العقوبات المفروضة على روسيا والتجارة الدولية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك