موسكو تعول على إجراء تحقيق مفصل حول "خاشقجي" وترحب بالتعاون بين أنقرة والرياض

أعلنت الخارجية الروسية عن ترحيبها بإجراء تحقيق مفصل في مقتل خاشقجي مشيرة إلى ترحيبها بالتعاون بين أنقرة والرياض في هذا الخصوص.

© REUTERS / Faisal Nasser النائب العام السعودي: قتل خاشقجي كان بنية مسبقة

موسكو — سبوتنيك . صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتطلع الى تحقيق دقيق في قضية خاشقجي وترحب بالعمل الذي بدأ في أنقرة والرياض.

وقالت الناطقة:

"ننطلق من ضرورة إجراء تحقيق. كما ننطلق من حقيقة أن التصريحات السياسية يجب أن تفسح الطريق أمام تحقيق موضوعي وشامل ونزيه. وعندما يكتمل وفقا لجميع الإجراءات القانونية ، سيتم إجراء التقييمات المناسبة والتصريحات السياسية. الآن الشيء الأكثر أهمية هو إجراء تحقيق محايد".

وأشارت أيضا إلى أن موسكو رحبت بالعمل الذي بدأه الطرفان، تركيا والمملكة العربية السعودية، في هذا الاتجاه.

وأعلن النائب العام السعودي، في وقت سابق أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تسمح للمسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بالإفلات من العدالة.

وذكر الرئيس، في خطاب ألقاه في أنقرة أمس الأربعاء: "نحن مصممون على عدم السماح بتغطية على واقعة القتل والتأكد من أن كل المسؤولين، بداية من أولئك الذين أمروا بها إلى من نفذوها، لن نسمح لهم بالإفلات من العدالة".

وأشار إلى أن بعض الأشخاص كانوا غير مرتاحين بسبب إعلانه للأدلة فيما يتعلق بالتحقيق في جريمة القتل في كلمته يوم الثلاثاء.

كما ذكر أن بلاده ستعلن الأدلة الجديدة التي يتم التوصل إليها حول مقتل الصحفي السعودي، للرأي العام العالمي، بشكل فوري.