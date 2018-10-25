تفاصيل المكالمة... الملك سلمان يتصل بالرئيس الروسي ويدعوه لزيارة المملكة

أعلن الكرملين، أن اتصالا هاتفيا جرى اليوم الخميس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشيرا الى أن الاتصال جاء بمبادرة من الجانب السعودي.

موسكو- سبوتنيك. وقال الكرملين في بيان: "بمبادرة من الجانب السعودي جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova موسكو تعول على إجراء تحقيق مفصل حول "خاشقجي" وترحب بالتعاون بين أنقرة والرياض

وأشار الكرملين في بيان إلى أن الطرفين بحثا في قضايا تطوير التعاون الثنائي متعدد الأوجه، بما في ذلك الطاقة، وأكد الملك سلمان دعوة بوتين لزيارة السعودية، إذ اتفق الطرفان على العمل على تحديد موعد الزيارة عبر القنوات الدبلوماسية.

وأضاف البيان: "تبادل الزعيمان الآراء حيال المشكلة السورية والوضع في الشرق الاوسط بشكل عام"، كما تم التطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أكد يوم الإثنين الماضي، أنه لا يوجد موعد محدد بعد لزيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى السعودية.

هذا وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قصرح في وقت سابق من شهر تشرين الأول/أكتوبر، لوكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، في إطار قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يمكن أن يكون مرحلة لإعداد زيارة بوتين للمملكة. وفي ذلت السياق، صرح سفير المملكة العربية السعودية لدى الأردن، خالد بن تركي آل سعود، خلال مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن المملكة تنتظر قبول بوتين دعوة الملك سلمان لزيارتها.

هذا وشهدت العلاقات السعودية — الروسية تطورا ملحوظا، خلال العام الماضي والعام الجاري، ويشهد على ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين.

وزادت هذه العلاقات تطورا بعد الزيارة التي قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017، على رأس وفد كبير، إلى العاصمة الروسية موسكو؛ وهي أول زيارة لملك سعودي في تاريخ العلاقات بين البلدين إلى روسيا. وأسفرت زيارة العاهل السعودي عن توقيع اتفاقات عسكرية وثقافية وتجارية بين البلدين، بأكثر من 6 مليارات دولار؛ وذلك فضلاً عن اتفاق الطرفين السعودي والروسي على تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط، التي أسفرت نتائجه عن تحسن واستقرار أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وتأتي محادثة الملك سلمان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعدما أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا اليوم، مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

وأطلع الملك سلمان رئيسة الوزراء البريطانية على الإجراءات التي قامت المملكة باتخاذها والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك لكشف الحقائق حول ما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، السبت الماضي، أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي، جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول.

وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة.

وأثارت القضية اهتمام دول كبرى، مثل فرنسا وبريطانيا اللتين طالبتا السعودية بإجابات "مفصلة وفورية" عن اختفاء خاشقجي، فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.