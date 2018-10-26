مقتل 6 أشخاص نتيجة الأمطار والفيضانات في كراسنودار جنوبي روسيا

أكدت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، مقتل 6 أشخاص نتيجة الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال متحدث في المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقي 6 أشخاص مصرعهم، حيث تم العثور عليهم خلال أعمال البحث".

وأضاف: "لا نعرف مصير أحد الأشخاص"، موضحا أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، بينما قدمت المساعدة الطبية لآخر في العيادة الخارجية.

واجتاحت الفيضانات، أمس الخميس، إقليم كراسنودار جنوب روسيا، جراء الأمطار الغزيرة، حيث أصيب قطاع النقل العام بالشلل الكامل، وأجبرت الفيضانات سكان المدينة على التنقل بواسطة القوارب.