مقتل 6 أشخاص نتيجة الأمطار والفيضانات في كراسنودار جنوبي روسيا

موسكو — سبوتنيك. وقال متحدث في المكتب الصحفي للوزارة لوكالة "سبوتنيك": "لقي 6 أشخاص مصرعهم، حيث تم العثور عليهم خلال أعمال البحث".
وأضاف: "لا نعرف مصير أحد الأشخاص"، موضحا أنه تم نقل شخصين إلى المستشفى، بينما قدمت المساعدة الطبية لآخر في العيادة الخارجية.
Удар стихии: Краснодар парализован наводнением— Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) June 2, 2016
ВИДЕО: https://t.co/Gqu3pJFOLu#Краснодар #наводнение pic.twitter.com/UOFaVExKzs
واجتاحت الفيضانات، أمس الخميس، إقليم كراسنودار جنوب روسيا، جراء الأمطار الغزيرة، حيث أصيب قطاع النقل العام بالشلل الكامل، وأجبرت الفيضانات سكان المدينة على التنقل بواسطة القوارب.
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