المصرف المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 %

قرر المصرف المركزي لروسيا، خلال اجتماع لمجلس الإدارة بشأن سياسة سعر الفائدة، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة سنويا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المصرف: "قرر مجلس إدارة المصرف الروسي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة سنويا".

© Sputnik . Anton Denisov رئيسة المصرف المركزي الروسي: التقنيات لإنشاء العملات الرقمية في روسيا ليست مهيأة بعد

وتابع البيان: "عازيا هذه الخطوة باستقرار الوضع في السوق المالية المحلية منذ الاجتماع السابق لمجلس الإدارة. وفي الوقت نفسه، تبقى مخاطر التضخم عند مستوى مرتفع قائمة، وخاصة على المدى القصير".

وكان مصرف روسيا المركزي قد قام بتخفيض سعر الفائدة مرتين في هذا العام، في شباط/ فبراير، وآذار/مارس، بنسبة 0.25 نقطة مئوية فقط، مع توقف لعدة أشهر.

وقرر مجلس الإدارة بشأن سياسة النقد والإقراض، في شهر أيلول/ سبتمبر، ولأول مرة منذ العام 2014، زيادة السعر الرئيسي للفائدة، بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 7.5 بالمئة سنويا.

وتم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية ضعف حاد في سعر صرف الروبل، وزيادة مخاطر التضخم وضغط العقوبات.