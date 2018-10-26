المصرف المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 %

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المصرف: "قرر مجلس إدارة المصرف الروسي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 بالمئة سنويا".
وكان مصرف روسيا المركزي قد قام بتخفيض سعر الفائدة مرتين في هذا العام، في شباط/ فبراير، وآذار/مارس، بنسبة 0.25 نقطة مئوية فقط، مع توقف لعدة أشهر.
وقرر مجلس الإدارة بشأن سياسة النقد والإقراض، في شهر أيلول/ سبتمبر، ولأول مرة منذ العام 2014، زيادة السعر الرئيسي للفائدة، بنسبة 0.25 نقطة مئوية إلى 7.5 بالمئة سنويا.
وتم اتخاذ هذه الخطوة على خلفية ضعف حاد في سعر صرف الروبل، وزيادة مخاطر التضخم وضغط العقوبات.
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