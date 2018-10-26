التوقيع على مذكرة تعاون بين وزراتي الصحة الروسية والكازاخستانية

وقعت وزيرة الصحة الروسية، اليوم الجمعة، مع نظيرها الكازاخستاني مذكرة تعاون في مجال تطوير أنظمة الرعاية الطبية عن بعد.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الصحة الروسية نشر على موقع الوزارة: "تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة الصحة الروسية ووزارة الصحة في جمهورية كازاخستان في أستانا، بشأن ابتكار وتطوير أنظمة متوافقة لتوفير الرعاية الطبية باستخدام تكنولوجيات العلاج عن بعد".

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وأشار البيان إلى أنه وقع على الوثيقة من الجانب الروسي وزيرة الصحة الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا ، ومن الجانب الكازاخي وزير الصحة في الجمهورية، إلجان بيرتانوف، ويعتزم الجانبان تبادل الخبرات في مجال رقمنه الطب وابتكار معايير موحدة لتبادل المعلومات في هذا المجال.

وأضاف البيان أنه تم التوقيع علي خارطة طريق لتعزيز التعاون في مجالات التعليم الطبي والعلوم والتنظيم القانوني للعلوم الصحية.

والجدير بالذكر في هذا السياق، أن نظام الرعاية الصحية في روسيا تلقى مؤخرا دفعة جيدة إلى الأمام، وذلك من خلال إنشاء نظام حديث للرعاية الطبية بتقنيات عالية، كذلك سوق أجهزة الاستشعار البيولوجية وخدمات التطبيب عن بعد يتطور باستمرار، كما أنه أصبح في الإمكان تشخيص الحالة الصحية للمريض عن بعد عبر الإنترنت.