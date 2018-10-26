لافروف وبومبيو يبحثان التحضير للقاء الرئيسين الروسي والأمريكي

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية الروسي بحث مع نظيره الأمريكي هاتفيا التحضير للقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب.

موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان: "يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول بمبادرة من الجانب الأمريكي جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي مايك بومبيو. وتم بحث القضايا الحيوية للأجندة الدولية والعلاقات الثنائية والتحضير للقاء الرئيسين الروسي والأمريكي".

© Sputnik . Sergei Guneyev بيسكوف يرد على بولتون بشأن عقد لقاء بين بوتين وترامب

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكد يوم الثلاثاء، أنه قد يجتمع مع بوتين في باريس خلال فعاليات مكرسة لمرور 100 عام على الحرب العالمية الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب للصحفيين ردا على السؤال المناسب: "هو لم ينظم بعد الاجتماع، لكننا على الأغلب سنجتمع".

وبعد اجتماع في موسكو بين بوتين ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على عقد الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في باريس في 11 نوفمبر/تشرين الثاني.

وأضاف، أوشاكوف "سيكون اجتماعا ثنائيا عاديا".

وأوضح المسؤول الروسي أن مسألة مدة اللقاء الثنائي ستعود إلى الرئيسين نفسيهما، مشددا على أن هذا اللقاء سيكون متكاملا وسيجري التحضير له بكل جدية.

وأكد أوشاكوف أن أعضاء الوفدين الأساسيين المرافقين للزعيمين في باريس سيحضرون اللقاء.

وفي السياق ذاته، أعلن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش الاجتماع الدولي المرتقب في باريس.