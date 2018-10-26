الخارجية الروسية : لافروف بحث مع نصر الحريري الوضع السوري

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، الوضع في سوريا مع التركيز على التسوية السياسية للأزمة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان: "استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري. وكان هناك تبادل صريح للآراء حول الوضع الحالي في سوريا وحولها ، مع التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية".

© Sputnik . Vitaliy Belousov الخارجية الروسية: رئيس هيئة التفاوض السورية يلتقي لافروف غدا

من جهته أكد رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، أن روسيا لها دور مؤثر في الملف السوري.

وقال الحريري خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة: "روسيا لها دورا مؤثرا في الملف السوري ولذلك حرصنا على أن يكون هناك قنوات اتصال فعالة مع الجانب الروسي، سواء من خلال مباحثات جنيف أو أستانا".

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين قد أعلن، أمس الخميس، أن رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري، سيلتقي اليوم الجمعة، بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لبحث سير العملية السياسية لحل الأزمة السورية وسبل الإسراع فيها.