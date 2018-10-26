الخارجية السورية: لافروف بحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة الوضع السوري

أعلنت الخارجية الروسية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع رئيس هيئة المفاوضات السورية المعارضة، نصر الحريري، الوضع في سوريا مع التركيز على التسوية السياسية للأزمة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت في بيان: "استقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وفد هيئة المفاوضات السورية المعارضة برئاسة نصر الحريري. وكان هناك تبادل صريح للآراء حول الوضع الحالي في سوريا وحولها ، مع التأكيد على الحاجة إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة السورية".

يتبع…