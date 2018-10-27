بوتين يمازح مسؤولة روسية جلست على الكرسي المخصص له (فيديو)

تقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصدر رحب ومزاح الموقف الحرج الذي حدث خلال لقاءه مع رئيسة منطقة "خانتي مانسيسك" الروسية ذاتية الحكم.

وخلال اللقاء الذي جمع بوتين مع المسؤولة، جلست الاخيرة على الكرسي المخصص للرئيس، ورغم ذلك لم يطلب بوتين منها تغيير الأماكن واكتفى بتغيير مكان الأوراق المخصصة لكل منهما.

ومازح بوتين المسؤولة قائلا:" هذا مكان جيد أيضا".