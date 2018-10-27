بوتين وماكرون يبحثان هاتفيا سوريا قبيل القمة الرباعية

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، التقارب في حل الأزمة السورية، في اتصال هاتفي قبيل القمة الرباعية.

موسكو- سبوتنيك وذكر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، أنه "كان هناك اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والفرنسي"، وذلك قبل انعقاد القمة الرباعية المرتقبة.

© Sputnik . Vladimir Pesnya الخارجية التركية: لقاء يجمع أوغلو ولافروف قبيل القمة في إسطنبول

وأوضح بيسكوف أن الرئيسان بحثا ضرورة تكثيف الجهود المشتركة من أجل دفع العملية السياسية إلي سوريا إلى الأمام.

كما تناول الاتصال أيضا زيارة الرئيس بوتين إلى باريس في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وكذلك إمكانية عقد قمة روسية أمريكية في باريس.

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

ومن المتوقع أن تناقش القمة المرتقبة اتخاذ خطوات لازمة وإعلان "خارطة طريق" نحو التسوية السياسية في سوريا، إلى جانب تشكيل لجنة صياغة الدستور.